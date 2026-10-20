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        Mersin merkezli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturmasında 12 zanlı tutuklandı

        Mersin merkezli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Mersin merkezli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturmasında 12 zanlı tutuklandı

        Mersin merkezli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan 12'si tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentteki Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MESEM) "nitelikli dolandırıcılık" ve "rüşvet" suçlarına karıştıkları iddia edilen kişilere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 42'ye çıktı.

        Emniyette ifadesi alınan zanlılardan 16'sı savcılık talimatıyla salıverildi, diğerleri adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 26 zanlıdan 12'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        - Soruşturma süreci

        Başsavcılıkça, Mersin'deki MESEM'lerde "nitelikli dolandırıcılık" ve "rüşvet" suçlarına karıştıkları iddia edilen kişilere yönelik soruşturmada 45 zanlının kimliği belirlenmiş, birinin vefat ettiği, 2'sinin cezaevinde olduğu tespit edilmişti.

        Soruşturmada zanlıların, bazı stajyer öğrencileri çalışıyor gibi gösterip 36 milyon 244 bin lira kamu zararına neden oldukları, 8 milyon 749 bin lira ile 2'şer dizüstü bilgisayar ve renkli yazıcıyı da rüşvet olarak aldıkları iddia edilmişti.

        Hakkında yakalama kararı çıkarılan 42 zanlıya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve Silifke ilçesi ile Adana, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 zanlı gözaltına alınmış, 5'i adresinde bulunamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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