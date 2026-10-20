Mersin'de 10 yıl önce kaçırılan gence ilişkin soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı

Mersin'de 10 yıl önce evinin önünde darbedildikten sonra kaçırılan 20 yaşındaki gence ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada bazı detaylara ulaşıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Ekim 2016'da merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde alıkonulduktan sonra kendisinden haber alınamayan Furkan Coşkun'un yaşadığına dair bulgu tespit edilememesi üzerine "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden E.K'nin 7 Mayıs 2022'de bir sosyal medya platformunda yayınlanan programda, aynı mahallede ikamet ettiği Furkan Coşkun'un kendisi ve ailesi hakkında uygunsuz söylemlerde bulunduğunu ileri sürdüğü belirlendi.

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E.K'nin söz konusu yayında, bu nedenle Coşkun'u uyardıklarını ve darbettiklerini, ancak sonrasındaki akıbeti hakkında bilgilerinin olmadığını beyan ettiği tespit edildi.

Dosya kapsamında yapılan incelemede, E.K'nin olayın ardından görülen davada​​​​​​​ Furkan Coşkun'u gördüğünü ifade ettiği, daha sonraki beyanında ise aslında Coşkun'u görmediğini söylediği belirlendi.

Soruşturmada, olaydan sonra Furkan Coşkun'u gördüğünü ileri süren bazı tanıklar ile şüpheliler arasında irtibat bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca Coşkun'un sosyal medya hesaplarında olay tarihinden bu yana herhangi bir paylaşım yapılmadığı ve hesaplarda hareketlilik görülmediği belirlendi.

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Olayla ilgili bağlantıları oldukları belirlenen ve farklı kentlerdeki cezaevlerinde bulunan şüpheliler E.K, M.M.Ş, S.K. ile İ.B, S.G, H.G, A.B, G.Ç. ve B.Y'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Mersin'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Furkan Coşkun'un ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, olayı araştıran polis ekipleri Coşkun'un evden ayrıldıktan sonra darbedildiğini ve zorla bir araca bindirildiğini belirlemişti.