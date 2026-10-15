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        Mersin'de 12 yaşındaki çocuğun pasajda ölü bulunmasına ilişkin sanığın yargılanması sürdü

        Mersin'in Anamur ilçesinde kovaladığı çocuğun pasajda ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 20:20 Güncelleme:
        Mersin'de 12 yaşındaki çocuğun pasajda ölü bulunmasına ilişkin sanığın yargılanması sürdü

        Mersin'in Anamur ilçesinde kovaladığı çocuğun pasajda ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Anamur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 29 Temmuz 2025'te Eyüp Can Güner'in (12) pasajda ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan sanık N.U, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

        Söz verilen sanık N.U, olay günü tek amacının Eyüp Can Güner ile şakalaşmak olduğunu iddia etti.

        Şakalaşmak için Güner'i kovaladığını öne süren N.U, "Şimdi onun dahi bir hata olduğunu düşünüyorum. Olay günü ben çocuğu yakalasaydım beraber dükkana dönmüş olurduk. Kimseye zarar verebilecek yapıda bir insan değilim. Beraatimi talep ederim." beyanında bulundu.

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        Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan mahkeme savcısı, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlanmış olsa da sanığın "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Mütalaaya karşı savunması alınan N.U, hakkındaki hususları kabul etmediğini dile getirdi.

        Adana'dan Mersin'e çalışmak için geldiğini anlatan N.U. şöyle devam etti:

        "Benim 12 yaşında kardeşim var. Bir çocuğa karşı böyle bir eylemde bulunmam mümkün değildir. Dini inancı olan bir insanım. Suçlu olsaydım itiraf ederdim. Olay tamamen benim anlattığım şekilde oldu. Eyüp Can benim de kardeşimdi, medya üzerinden baskı yapılmaktadır. Eyüp Can için ben de adalet istiyorum. Yapılanın yanına kar kalmasını istemem. Polisler bana Eyüp Can'ın öldüğünü söylediğinde inanamadım. Annesinden özür diliyorum. Bir gün gerçekler ortaya çıktığında suçsuz olduğum anlaşılacaktır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

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        Eyüp Can Güner'in annesi Güllü Can ise sanığın özürünü kabul etmediğini belirterek, N.U'nun en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Duruşmada taraf avukatlar da dinlendi.

        Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir pasajda 29 Temmuz 2025'te saat 04.00 sıralarında dönerci N.U. ile Eyüp Can Güner arasında henüz bilinmeyen nedenle kovalamaca yaşanmış, bir süre sonra yerde hareketsiz bulunan Güner'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. İlk incelemede, çocuğun yüksekten düştüğü ve vücudunda kesici alet izleri bulunduğu tespit edilmiş, tutuklanan N.U. hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı. Güner'in N.U. tarafından kovalandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları dava dosyasına eklenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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