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        Mersin'de 12 yaşındaki çocuğun pasajda ölü bulunmasına ilişkin tutuklu sanığın yargılanması sürdü

        Mersin'in Anamur ilçesinde kovaladığı çocuğun pasajda ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan sanığın "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 21:45 Güncelleme:
        Mersin'de 12 yaşındaki çocuğun pasajda ölü bulunmasına ilişkin tutuklu sanığın yargılanması sürdü

        Mersin'in Anamur ilçesinde kovaladığı çocuğun pasajda ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan sanığın "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

        Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, geçen yıl 29 Temmuz'da 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in pasajda ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan sanık N.U, Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının da yer aldığı müdafiler ile Güner'in ailesi de duruşma salonunda hazır bulundu.

        Duruşmada mahkeme heyeti adli tıp uzmanları, fizik yüksek mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanlarınca hazırlanan bilirkişi raporu dosyasının mahkemeye ulaştığını kaydetti.

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        Raporda, Güner'in ölümünün yüksekten düşme sonucu genel künt beden travmasına bağlı omur ve kot kırıkları ile karakterli beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, omurilik yaralanması ve akciğer harabiyetinden gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

        Saptanan ölümcül yaralanma örüntüsünün yüksekten düşme ve zemine çarpma mekanizmasıyla tıbben uyumlu olduğunun bilgisinin verildiği raporda, Eyüp Can Güner'in 4 metre yükseklikten sırtı bina iç tarafına dönük düşmesinin ancak bedenin üst tarafına önden alacağı basınçla olabileceği belirtildi.

        Sanık N.U'nun savunma yaptığı duruşmada taraf avukatları beyanda bulundu.

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        Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

        Güner ailesinin avukatı Gurbet Bilbay, yaptığı açıklamada, kendileri için asıl meselenin Eyüp Can'ın ölümünün nasıl gerçekleştiğinin tüm delillerle birlikte değerlendirilerek hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması olduğunu belirterek, "Maddi gerçeğe ulaşılması için dosyanın takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        - Olay

        Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir pasajda 29 Temmuz 2025'te saat 04.00 sıralarında dönerci N.U. ile Eyüp Can Güner arasında henüz bilinmeyen nedenle kovalamaca yaşanmış, bir süre sonra yerde hareketsiz bulunan Güner'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. İlk incelemede, çocuğun yüksekten düştüğü ve vücudunda kesici alet izleri bulunduğu tespit edilmiş, tutuklanan N.U. hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı. Güner'in N.U. tarafından kovalandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları dava dosyasına eklenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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