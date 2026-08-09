Mersin'de 2 kişinin öldürüldüğü kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinden 1'i tutuklandı.



Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bağlar Mahallesi'nde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili soruşturma kapsamında 1 kişiyi daha gözaltına aldı.



Böylece daha önce gözaltına alınan 5 kişiyle birlikte şüpheli sayısı 6'ya yükseldi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.C. tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.



- Olay



Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasındaki silahlı kavgada vurulan Halil İbrahim Tarhan ve Ümit İğde, kaldırıldıkları hastanede ölmüştü.



Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

