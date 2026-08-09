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        Mersin'de 2 kişinin öldürüldüğü kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Mersin'de 2 kişinin öldürüldüğü kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinden 1'i tutuklandı.

        Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bağlar Mahallesi'nde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili soruşturma kapsamında 1 kişiyi daha gözaltına aldı.

        Böylece daha önce gözaltına alınan 5 kişiyle birlikte şüpheli sayısı 6'ya yükseldi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.C. tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

        - Olay

        Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasındaki silahlı kavgada vurulan Halil İbrahim Tarhan ve Ümit İğde, kaldırıldıkları hastanede ölmüştü.

        Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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