Mersin'de 2 kişinin öldürüldüğü kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinden 1'i tutuklandı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinden 1'i tutuklandı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bağlar Mahallesi'nde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili soruşturma kapsamında 1 kişiyi daha gözaltına aldı.
Böylece daha önce gözaltına alınan 5 kişiyle birlikte şüpheli sayısı 6'ya yükseldi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.C. tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
- Olay
Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasındaki silahlı kavgada vurulan Halil İbrahim Tarhan ve Ümit İğde, kaldırıldıkları hastanede ölmüştü.
Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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