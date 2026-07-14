Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de 3 firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de 3 firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 18:33 Güncelleme:
        Mersin'de 3 firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, il genelinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan ve arananlara yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışma kapsamında, dolandırıcılık suçundan 36 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.C. bir yazlık sitede yakalandı.

        Ekipler, "hırsızlık" suçundan 42 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G'yi eczanede hırsızlık yaptığı esnada suçüstü, "yağma" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y'i de kır evinin havuzunda yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada
        OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Greenwood formayı giydi!
        Greenwood formayı giydi!
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Serveti ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        Hapis cezasıyla aranan suçlular tatilde yakalandı: Biri havuzda, diğeri yaz...
        Hapis cezasıyla aranan suçlular tatilde yakalandı: Biri havuzda, diğeri yaz...
        Mersin'de otizmli çocuğa darp davasında sanığın tutukluluk haline devam kar...
        Mersin'de otizmli çocuğa darp davasında sanığın tutukluluk haline devam kar...
        Otizmli çocuğa şiddetten tutuklanan öğretmen: Hiçbir zaman bir insana zarar...
        Otizmli çocuğa şiddetten tutuklanan öğretmen: Hiçbir zaman bir insana zarar...
        Kayıp şahıs ormanda bitkin halde bulundu
        Kayıp şahıs ormanda bitkin halde bulundu
        Mersin'de otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan öğretmen y...
        Mersin'de otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan öğretmen y...
        Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü m...
        Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü m...