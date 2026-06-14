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        Mersin'de 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Mersin'de 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Sait Polat Bulvarı'nda plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil, minibüs ve tır çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yasin Özcan (56) ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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