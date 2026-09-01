Mersin'de 53. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı
Mersin'in Silifke ilçesinde, bu yıl 53'üncüsü kutlanan "Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" başladı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, bu yıl 53'üncüsü kutlanan "Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" başladı.
Atatürk Caddesi'nde festival yürüyüşü ile başlayan etkinlikte, Meksika, Letonya, Romanya, Sırbistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen halk oyunları grupları gösteriler sundu.
Anıt Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu ve festival yaş kütüğüne bröve çakıldı.
Silifke Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten, burada yaptığı konuşmada, festivalin 6 gün süreceğini anımsatarak, tüm vatandaşları etkinliğe beklediklerini ifade etti.
Kökten, "Bugün 53. kez düzenlediğimiz festivalimiz yalnızca bir eğlence organizasyonu değil, Silifke'mizin tarihinin, Yörük kültürünün, türkülerinin, halk oyunlarının ve geleneklerinin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan büyük bir kültür mirasıdır." dedi.
Konuşmaların ardından şarkıcı Merve Özbey, sevilen şarkılarını seslendirdi.
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