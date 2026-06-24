Mersin'de aranan firari hükümlü havalimanında yakalandı

Hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yurt dışından geldiği Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, yurt dışından gelen uçaktaki yolculardan H.Ç'nin kimlik bilgileri sorgulandı. Sorgulamada "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "basit yaralama" suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen H.Ç, polis ekiplerince yakalandı. Hükümlü, Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi.

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