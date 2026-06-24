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        Mersin'de aranan firari hükümlü havalimanında yakalandı

        Hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yurt dışından geldiği Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Mersin'de aranan firari hükümlü havalimanında yakalandı

        Hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yurt dışından geldiği Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.

        Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, yurt dışından gelen uçaktaki yolculardan H.Ç'nin kimlik bilgileri sorgulandı.

        Sorgulamada "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "basit yaralama" suçlarından 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen H.Ç, polis ekiplerince yakalandı.

        Hükümlü, Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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