Mersin'de bir muhtarı darbettikleri iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde mahalle muhtarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Fakılar Mahallesi'nde muhtar Mehmet Polat'ın (60) aracından indirilip darbedildiği olaya ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Kimlikleri belirlenen şüpheliler M.Ç. ile kardeşleri A.Ç. ve K.Ç. evlerinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Tarsus Adliyesine sevk edilen zanlılardan M.Ç. ve A.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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