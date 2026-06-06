Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısını markette bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 14:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısını markette bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün markette alışveriş yapan eşi Latife D'yi (34) bıçakla ağır yaralayıp kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Ulaş D'nin (34), İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Mersin Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Latife D'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        - Olay

        Silifke ilçesinde dün Ulaş D, markette alışveriş yapan boşanma aşamasındaki eşi Latife D'ye (34) tüfekle ateş etmeye çalışmış, market personelinin müdahalesiyle silahın kontrolünü kaybeden zanlı kadını bıçakla yaralamıştı.

        Ağır yaralı Latife D, ambulansla götürüldüğü Mersin Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmış, olayın ardından tüfeği markette bırakarak kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.


        Emniyette götürülen zanlının, 9 ayrı suçtan kaydının olduğu belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        "ABD İran'ın varlıklarını kullanmayı planlıyor"
        "ABD İran'ın varlıklarını kullanmayı planlıyor"
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı

        Benzer Haberler

        Başkan Seçer: "Mersin, Türkiye sosyolojisinin izdüşümüdür"
        Başkan Seçer: "Mersin, Türkiye sosyolojisinin izdüşümüdür"
        Mersin'i yaz çiçekleri süslüyor
        Mersin'i yaz çiçekleri süslüyor
        Yörük çadırları güneş enerjisiyle aydınlanıyor
        Yörük çadırları güneş enerjisiyle aydınlanıyor
        Erdemli ilçesinde Yörüklere özgü ürünler sergilendi
        Erdemli ilçesinde Yörüklere özgü ürünler sergilendi
        06.06.2026'yı seçtiler, mutluluğa 'evet' dediler
        06.06.2026'yı seçtiler, mutluluğa 'evet' dediler
        Bozyazı ilçesinde 402 kök kenevir ele geçirildi
        Bozyazı ilçesinde 402 kök kenevir ele geçirildi