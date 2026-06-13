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        Mersin'de boya yapılan binanın 8. katındaki iskelede mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde dış cephesi boyanan binanın 8. katındaki iskelede mahsur kalan 3 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Mersin'de boya yapılan binanın 8. katındaki iskelede mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde dış cephesi boyanan binanın 8. katındaki iskelede mahsur kalan 3 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


        Akdeniz Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın dış cephesini boyayan 3 işçi, üzerinde durdukları iskelenin motorunun arızalanması nedeniyle mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, merdivenli itfaiye aracı yardımıyla 45 metre yükseklikteki 8. katta duran iskeledeki işçilere ulaştı.

        Güvenlik tedbirleri alınarak indirilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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