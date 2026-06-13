Mersin'de boya yapılan binanın 8. katındaki iskelede mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde dış cephesi boyanan binanın 8. katındaki iskelede mahsur kalan 3 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde dış cephesi boyanan binanın 8. katındaki iskelede mahsur kalan 3 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akdeniz Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın dış cephesini boyayan 3 işçi, üzerinde durdukları iskelenin motorunun arızalanması nedeniyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, merdivenli itfaiye aracı yardımıyla 45 metre yükseklikteki 8. katta duran iskeledeki işçilere ulaştı.
Güvenlik tedbirleri alınarak indirilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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