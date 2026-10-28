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        Mersin'de çocuklar Cumhuriyetin 103. yılını coşkuyla kutladı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsleri ile Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde, Cumhuriyetin 103. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Çocuklar, şiir, oratoryo, koro ve halk oyunları gösterileriyle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşarken, aileler de bu heyecana ortak oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Mersin'de çocuklar Cumhuriyetin 103. yılını coşkuyla kutladı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsleri ile Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde, Cumhuriyetin 103. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Çocuklar, şiir, oratoryo, koro ve halk oyunları gösterileriyle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşarken, aileler de bu heyecana ortak oldu.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çocuk Kampüsleri ile Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programlarda çocuklar, yöresel halk oyunları gösterileri sundu. 'Cumhuriyet Gösterisi' ve 'Mikrofon Cumhuriyette' oratoryolarıyla Cumhuriyetin anlam ve önemini anlatan çocuklar, Ahmet Kutsi Tecer'in '29 Ekim' şiirini de seslendirdi. Huzurkent Çocuk Kampüsü Çocuk Korosu tarafından seslendirilen 'İleri Marşı' ve 'Atatürk Çocuklarıyız' eserleri izleyicilerden alkış aldı. Türk bayrakları ve 10. Yıl Marşı eşliğinde devam eden kutlamalarda, çocukların hazırladığı cumhuriyet temalı resim sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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        Kurs merkezlerinde cumhuriyet coşkusu yaşandı

        Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde düzenlenen programlarda ise Cumhuriyetin önemi ve kazanımları anlatıldı. Öğretmenler tarafından yapılan konuşmalarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler saygı ve minnetle anıldı. Cumhuriyet değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekilen etkinliklerde öğrenciler, 'cumhuriyet' konulu oratoryo sahneledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkan öğrencilerin gösterileri izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

        "Çocuklarımıza bu fırsatı sağlayabildiğimiz için gururluyuz"

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        Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Huzurkent Çocuk Kampüsünü çocuklarla buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kampüste gerçekleştirilen 103. yıl kutlamalarının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Çocukların kendilerini geliştirebilecekleri, yeteneklerini keşfedebilecekleri ve sosyal etkinliklere katılabilecekleri alanlar oluşturmanın önemine dikkat çeken Dokucu, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Huzurkent çocuklarına böylesi bir ortamda yer vermiş olmak, atölye açmış olmak bizi çok gururlandırıyor, mutlu ediyor" dedi.

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        Bu tür çalışmaların daha fazla çocuğa ulaşmasını arzuladıklarını ifade eden Dokucu, "Dileğimiz, bütün köylerimizde bu tür çalışmaların yapılması. Bu anlamda onlara bu fırsatı sağlayabildiğimiz için gururluyuz. Çocuklarımız da çok güzeldi, mutluluk verici bir ortamdı" ifadelerini kullandı.

        "Hep birlikte cumhuriyet coşkusunu yaşadık"

        Huzurkent Çocuk Kampüsü Müzik Öğretmeni Gülseren Kubat Doğan, Cumhuriyetin 103. yıl dönümü için çocuklarla yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, miniklerin sahneye özgüvenli bir şekilde çıkmasının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Koroda yer alan çocukların büyük bir heyecan ve gururla sahne aldıklarını belirten Doğan, "Çocuklarla birlikte ‘İleri’ marşını seslendirdik. Daha sonra ‘Atatürk Çocuklarıyız’ şarkısını seslendirdik. Hepsi çok büyük bir mutlulukla, gururla bu eserleri seslendirdiler. Hep birlikte cumhuriyet coşkusunu yaşadık" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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