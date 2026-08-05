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        Mersin'de dikenli incir üreticilerinin zorlu hasat mesaisi başladı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde dikenleri nedeniyle toplanması özel çaba gerektiren "Frenk inciri"nde hasat dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Mersin'de dikenli incir üreticilerinin zorlu hasat mesaisi başladı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde dikenleri nedeniyle toplanması özel çaba gerektiren "Frenk inciri"nde hasat dönemi başladı.

        Çağbaşı Mahallesi'nde yetiştirilen, halk arasında "Hint inciri", "dikenli incir" ve "tahta inciri" olarak da bilinen meyveler olgunlaştı.

        Dikenli olması nedeniyle hasadı özel dikkat gerektiren meyveler, kalın eldiven giyip vücudunu kıyafetlerle kapatan işçiler tarafından toplandı.

        Bazı bölgelerde demir maşa yardımıyla kaktüsten koparılıp sandıklara yerleştirilen dikenli incirler, kilogramı 30 liradan satılıyor.

        Taşlı ve kayalık alanlarda dahi kendiliğinden yetişebilmesiyle de öne çıkan incirler, bıçakla kabuğu sıyrılarak tüketiliyor veya dondurma, meyve suyu ve marmelat yapımında kullanılıyor.

        - Hasat erken saatlerde yapılıyor

        Mahallede üreticilik yapan Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, AA muhabirine, 30 dönümde incir yetiştirdiğini söyledi.

        Dönüm başına ortalama 1 ton ürün aldığını belirten Teke, "Hasat çok erken başlıyor ve sabah en geç 07.30'da bitiyor çünkü daha sonra dikenleri uçuyor. Toplama işlemini genelde kadınlar yapıyor ve kola kadar uzanan özel eldivenler kullanılıyor. Meyvenin özünü çekirdeğinden çıkarıp dondurma, meyve suyu, marmelat ve diğer pastacılık ürünlerinde kullanılmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Teke, incirin bölge ekonomisine katkı sunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Bu ürünün özellikle kırsal bölgelerde yetiştirilmesini tavsiye ediyoruz. Kırsal bölgelerde kadınlar tarafından toplanmasından dolayı onların ev ekonomisine katkıda bulunacağına eminim. Tarsus dikenli inciri olarak inşallah coğrafi işaret alma yolunda ilerliyoruz. Tarsus Ticaret Borsası olarak Sarıulak zeytinyağı gibi Tarsus dikenli incirini de tescillemeyi büyük sabırsızlıkla bekliyoruz."

        Tarlada çalışan Birgül Alışkan da hasatta işini kolaylaştırmak için özel eldiven kullandığını anlattı.

        - Şeker ilavesiz dondurma

        İlçede "Frenk inciri"nden dondurma üreten Ezgi Fındık da "Bu kıymetli meyvenin özünü bozmadan harika bir dondurma elde ettik. Rafine şeker ilavesiz, katkı maddesi ve koruyucu olmadan üretilen dondurmalarımıza talep gerçekten fazla." dedi.

        Dondurmayı tadan Sevda Karakaş ise "Dikenli incirli dondurmayı çok beğeniyor, severek yiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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