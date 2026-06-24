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        Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

        Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

        Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, FETÖ üyesi olduğu belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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