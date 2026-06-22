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        Mersin'de hastane çalışanları "Birlikte Daha Güçlüyüz" etkinliğinde buluştu

        Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları için "Birlikte Daha Güçlüyüz" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Mersin'de hastane çalışanları "Birlikte Daha Güçlüyüz" etkinliğinde buluştu

        Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları için "Birlikte Daha Güçlüyüz" etkinliği düzenlendi.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, çalışanların motivasyonunu artırmak, kurum içi dayanışmayı güçlendirmek ve sosyal etkileşimi desteklemek amacıyla kurum bahçesinde etkinlik yapıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen programda çalışanlar, masa tenisi oynadı.

        Ebru sanatı çalışmalarına yer verilen etkinlikte, müzik dinletisi sunuldu.

        Etkinliğe katılan Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı, "Hastanemizin başarısının temelinde özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımızın emeği ve güçlü dayanışması bulunmaktadır. Birlikteliğimiz en büyük gücümüzdür." ifadesini kullandı.

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