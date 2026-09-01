Mersin'de iki kardeşten biri sulama kanalında boğuldu, diğeri boğulma tehlikesi geçirdi

Mersin'nin Tarsus ilçesinde haber alınamayan iki kardeşten biri sulama kanalında boğuldu, diğeri boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'deki sulama kanalında hareketsiz halde bir çocuğu gören Tuğra Nazmi Sarıgül, kanala girerek bu çocuğu sudan çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Suriye uyruklu 6 yaşında Yazen Halaf olduğu belirlenen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Olay üzerine soruşturma başlatan ekipler, Yazen ve abisi 9 yaşındaki Mazin Halaf'tan akşam saatlerinden beri haber alınamadığını tespit etti.

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Su altı dalgıç polislerin de katıldığı çalışma sonucunda Mazin Halaf'ın kanalda boğulmuş halde cesedi bulundu.

Cenaze, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.