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        Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Alata Mahallesi'ndeki 9 katlı bir inşaatın en üst katında çalışan Suriye uyruklu Ahmad Hussain (42), dengesini kaybederek düştü.

        Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hussain'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Hussain'in cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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