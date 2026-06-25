Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de kayıt dışı ve menşei belirsiz 5 bin 890 tavuk ele geçirildi

        Mersin'de kayıt dışı ve menşei belirsiz 5 bin 890 tavuk ele geçirildi

        Mersin'de yapılan denetimlerde kayıt dışı ve menşei belirsiz 5 bin 890 tavuk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Mersin'de kayıt dışı ve menşei belirsiz 5 bin 890 tavuk ele geçirildi

        Mersin'de yapılan denetimlerde kayıt dışı ve menşei belirsiz 5 bin 890 tavuk ele geçirildi.

        Mersin Valiliğinin açıklamasına göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerine devam ediyor.

        Denetimler kapsamında jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta, sevk evrakları olmayan kanatlı hayvan taşındığı tespit edildi.

        Yapılan detaylı incelemede, araçta 2 bin 130 ve aracın çıkış yaptığı işletmede 3 bin 760 olmak üzere toplam 5 bin 890 kayıt dışı ve menşei belirsiz tavuk ele geçirildi.

        Konuyla ilgili idari işlem başlatıldı.


        Kayıt dışı ve menşei belirsiz tavuklar, usulüne uygun şekilde bertaraf edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        "638 faili meçhul dosya ile ilgileniyoruz"
        "638 faili meçhul dosya ile ilgileniyoruz"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt

        Benzer Haberler

        MESKİ'nin altyapı yatırımları uluslararası heyet tarafından incelendi
        MESKİ'nin altyapı yatırımları uluslararası heyet tarafından incelendi
        Mersin'de denizde darbedilen gencin babası konuştu: "Çocuk şu anda ağır bir...
        Mersin'de denizde darbedilen gencin babası konuştu: "Çocuk şu anda ağır bir...
        Mersin'de muhtarlara yönelik sosyal etkinlikler sürüyor
        Mersin'de muhtarlara yönelik sosyal etkinlikler sürüyor
        Tarsuslu bilek güreşçileri Avrupa'dan 4 madalya ile döndü
        Tarsuslu bilek güreşçileri Avrupa'dan 4 madalya ile döndü
        Bozyazı Lütfiye Keskin Ortaokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi
        Bozyazı Lütfiye Keskin Ortaokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi
        Bozyazı'da fenilketonüri hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı
        Bozyazı'da fenilketonüri hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı