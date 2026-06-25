Mersin'de kayıt dışı ve menşei belirsiz 5 bin 890 tavuk ele geçirildi

Mersin'de yapılan denetimlerde kayıt dışı ve menşei belirsiz 5 bin 890 tavuk ele geçirildi.



Mersin Valiliğinin açıklamasına göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerine devam ediyor.



Denetimler kapsamında jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta, sevk evrakları olmayan kanatlı hayvan taşındığı tespit edildi.



Yapılan detaylı incelemede, araçta 2 bin 130 ve aracın çıkış yaptığı işletmede 3 bin 760 olmak üzere toplam 5 bin 890 kayıt dışı ve menşei belirsiz tavuk ele geçirildi.



Konuyla ilgili idari işlem başlatıldı.





Kayıt dışı ve menşei belirsiz tavuklar, usulüne uygun şekilde bertaraf edildi.







