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        Mersin'de kontrolden çıkan kamyon park halindeki 4 araç ile motosiklete çarptı

        Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun yol kenarındaki 4 araç ve 1 motosiklete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Mersin'de kontrolden çıkan kamyon park halindeki 4 araç ile motosiklete çarptı

        Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun yol kenarındaki 4 araç ve 1 motosiklete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.


        U.Ö. idaresindeki 33 AOB 621 plakalı kamyon, Taşucu Mahallesi D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak park halindeki 4 araç ve 1 motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle araçlarda ve motosiklette hasar oluştu.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza çevredeki işletmelerin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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