Mersin'de kontrolden çıkan kamyon park halindeki 4 araç ile motosiklete çarptı

Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun yol kenarındaki 4 araç ve 1 motosiklete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.





U.Ö. idaresindeki 33 AOB 621 plakalı kamyon, Taşucu Mahallesi D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak park halindeki 4 araç ve 1 motosiklete çarptı.



Çarpmanın etkisiyle araçlarda ve motosiklette hasar oluştu.



Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza çevredeki işletmelerin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

