Mersin'de kontrolden çıkan kamyon park halindeki 4 araç ile motosiklete çarptı
Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun yol kenarındaki 4 araç ve 1 motosiklete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 24.06.2026 - 14:27 Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun yol kenarındaki 4 araç ve 1 motosiklete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
U.Ö. idaresindeki 33 AOB 621 plakalı kamyon, Taşucu Mahallesi D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak park halindeki 4 araç ve 1 motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlarda ve motosiklette hasar oluştu.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza çevredeki işletmelerin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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