Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de markette son tüketim tarihi geçmiş 2 bin 110 gıda ürünü ele geçirildi

        Mersin'de markette son tüketim tarihi geçmiş 2 bin 110 gıda ürünü ele geçirildi

        Mersin'de zabıta ekiplerinin denetiminde bir markette son tüketim tarihi geçmiş 2 bin 110 gıda ürünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Mersin'de markette son tüketim tarihi geçmiş 2 bin 110 gıda ürünü ele geçirildi

        Mersin'de zabıta ekiplerinin denetiminde bir markette son tüketim tarihi geçmiş 2 bin 110 gıda ürünü ele geçirildi.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde market ve işletmelere yönelik denetim yaptı.

        Bahçe Mahallesi'ndeki bir markette inceleme yapan ekipler, raflarda bazılarının son tüketim tarihi 3 yıl önce geçmiş 2 bin 110 gıda ürünü olduğunu tespit etti.

        Ekipler, işletmeye 3 bin 705 lira ceza uyguladı.

        Toplanarak el konulan ürünler, imha edilmek üzere bertaraf tesisine gönderildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşların sağlığını tehlikeye atanlarla kararlılıkla mücadele edeceklerini belirterek, "Son yaptığımız kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş ve tüketilmesi halinde insan sağlığını riske atabilecek çok sayıda ürüne el koyduk. Esnafımızın ürün takiplerini düzenli yapmaları, son kullanma tarihi yaklaşan veya geçmiş ürünleri raflardan kaldırmaları büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, market hakkında idari işlem yapılması için hazırlanan tutanakların, ilgili müdürlüklere gönderildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu
        İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Gülnar Belediye Başkanı Önge, Akkuyu NGS işçilerine çorba ikramında bulundu
        Gülnar Belediye Başkanı Önge, Akkuyu NGS işçilerine çorba ikramında bulundu
        Tarsus Üniversitesi adına "Bilim Ormanı" oluşturuldu
        Tarsus Üniversitesi adına "Bilim Ormanı" oluşturuldu
        Mezitli'de Atık Getirme Merkezi hizmete açıldı
        Mezitli'de Atık Getirme Merkezi hizmete açıldı
        Mersin'de çocuklar atıkları sanata dönüştürdü
        Mersin'de çocuklar atıkları sanata dönüştürdü
        Kıyıya bağlı 6 tekne, yangında kullanılamaz hale geldi
        Kıyıya bağlı 6 tekne, yangında kullanılamaz hale geldi
        Erdemli Belediyesinden üreticilere önemli destek
        Erdemli Belediyesinden üreticilere önemli destek