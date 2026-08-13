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        Mersin'de motosiklet ile traktörün çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

        Mersin'in Mut ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Mersin'de motosiklet ile traktörün çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

        Mersin'in Mut ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kale Mahallesi'nde plakaları öğrenilemeyen G.B. idaresindeki traktör ile M.D'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosikletten düşen M.D. yaralandı.

        Yaralı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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