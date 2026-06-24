Mersin'de ormanlık alanda kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

Mersin'de ormanlık alanda uyuşturucu üretimi için kenevir yetiştirdiği belirlenen zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Gülnar ilçesinde bir şüphelinin ormanlık alanın 5 noktasında kenevir ektiği tespit edildi. Takibe alınan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı. Bölgede yapılan incelemede 1500 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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