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        Mersin'de otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan öğretmen hakim karşısında

        Mersin'de belediyeye ait bir merkezde atipik otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan dava açılan tutuklu öğretmenin yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 21:18 Güncelleme:
        Mersin'de otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan öğretmen hakim karşısında

        Mersin'de belediyeye ait bir merkezde atipik otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan dava açılan tutuklu öğretmenin yargılanmasına başlandı.

        Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 21 Nisan'da, Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışma Merkezi'nde atipik otizm tanısı bulunan K.Y'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan sanık S.P.C. ile K.Y'nin ailesi ve taraf avukatlar katıldı.

        Sanık S.P.C, savunmasında, 3 yıldır öğrencisi olan K.Y'ye ihtiyaçlarına yönelik eğitim verdiğini belirtti.

        Çocuğun eğitim döneminde aileyle iletişim halinde olduğunu anlatan S.P.C, "Boynundaki yaralanmayı ben yapmadım. Asla zarar vermedim. Eğitim sırasında çok fazla materyal kullanıyoruz. Onlardan dolayı olabilir. Dikkatini bana yöneltsin diye yakasından, göz teması sağlaması için çenesinden tuttum. Yanaklarından tutup sevgi gösterisinde bulundum. Yaralamaya yönelik kasıt yok. Tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

        Anne Sermin Y. de çocuğunun ilk yıl merkezde herhangi bir sıkıntı yaşamadığını, daha sonrasında gittiğinde ise sürekli ağladığını öne sürdü.


        Sanığın cezalandırılmasını istediklerini belirten Sermin Y, "Eskiden 'anne, baba' diyebiliyordu. Şimdi bildiğini de unuttu. Kurum müdüründen öğretmenin değişmesini istedim, değiştirmediler. Olay günü çocuğu dayısı aldı. Boynunda çizikleri gösterdi. Güvenlik kamerası görüntülerini istedim, oyaladılar. Videolarda da her şey ortada. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

        Tanık olarak dinlenen çocuğun dayısı Y.K. de adalete güvendiklerini ifade etti.


        Avukatları da dinleyen mahkeme hakimi, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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