Mersin'de sigara kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Mersin'de sigara kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde kaçak sigara ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi.



Adreslerde 1810 paket kaçak sigara, 21 kilogram kıyılmış tütün, 9 bin 890 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 14 sigara sarma aparatı ele geçirildi.



Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



