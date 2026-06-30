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        Mersin'de SPA merkezleri ve hamamlara yönelik denetimde 2 işletmenin faaliyeti sonlandırıldı

        Mersin'de SPA merkezleri ve hamamlara yönelik denetimde 2 işletmenin faaliyetine son verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 01:35 Güncelleme:
        Mersin'de SPA merkezleri ve hamamlara yönelik denetimde 2 işletmenin faaliyeti sonlandırıldı

        Mersin'de SPA merkezleri ve hamamlara yönelik denetimde 2 işletmenin faaliyetine son verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kentte hamam, sauna ve SPA merkezlerinden oluşan 57 işletmeye yönelik eş zamanlı denetim düzenledi.

        Uygulamaya 91 ekip ve 273 personel katıldı.

        Kontrollerde 1 işletmenin Türk Ceza Kanunu'nun 227'nci maddesini (fuhuş) ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

        Ekiplerce, 2 işletmenin faaliyeti sonlandırıldı.

        Öte yandan, belgeleri eksik olan, kimlik bildiriminde bulunmayan ve sigortasız işçi çalıştıran 9 işletme hakkında da yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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