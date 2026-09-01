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        Mersin'de sulama kanalında boğulan çocuğun kardeşi de hastanede yaşamını yitirdi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde dün sulama kanalında boğulan Suriye uyruklu 9 yaşındaki çocuğun hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki kardeşi de hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 23:41 Güncelleme:
        Mersin'de sulama kanalında boğulan çocuğun kardeşi de hastanede yaşamını yitirdi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde dün sulama kanalında boğulan Suriye uyruklu 9 yaşındaki çocuğun hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki kardeşi de hayatını kaybetti.

        Yeni Mahalle'de dün ağabeyinin boğulduğu sulama kanalından çıkarıldıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yazen Halaf, doktorların​​​​​​​ müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Halaf'ın cenazesi morga konuldu.

        Girdikleri sulama kanalında gözden kaybolan kardeşlerden Mazin Halaf'ın cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulunmuş, bir vatandaş tarafından sudan çıkarılan Yazen Halaf ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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