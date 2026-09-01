Mersin'de sulama kanalında boğulan çocuğun kardeşi de hastanede yaşamını yitirdi

Girdikleri sulama kanalında gözden kaybolan kardeşlerden Mazin Halaf'ın cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulunmuş, bir vatandaş tarafından sudan çıkarılan Yazen Halaf ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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