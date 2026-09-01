Mersin'de sulama kanalında boğulan çocuğun kardeşi de hastanede yaşamını yitirdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde dün sulama kanalında boğulan Suriye uyruklu 9 yaşındaki çocuğun hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki kardeşi de hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde dün sulama kanalında boğulan Suriye uyruklu 9 yaşındaki çocuğun hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki kardeşi de hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle'de dün ağabeyinin boğulduğu sulama kanalından çıkarıldıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yazen Halaf, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Halaf'ın cenazesi morga konuldu.
Girdikleri sulama kanalında gözden kaybolan kardeşlerden Mazin Halaf'ın cansız bedeni dalgıç polisler tarafından bulunmuş, bir vatandaş tarafından sudan çıkarılan Yazen Halaf ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
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