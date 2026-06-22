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        Mersin'de "tesettürlü kadını havuza almadığı" iddia edilen görevli tutuklandı

        Mersin'de bir sitede tesettürlü kadının havuza alınmadığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan havuz görevlisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Mersin'de "tesettürlü kadını havuza almadığı" iddia edilen görevli tutuklandı

        Mersin'de bir sitede tesettürlü kadının havuza alınmadığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan havuz görevlisi tutuklandı.

        Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi'ndeki Zafer Sitesi'ne tatil için giden 35 yaşındaki A.T'nin, tesettürlü olduğu için havuza alınmadığı iddiasına ilişkin 19 Haziran'da polis ekiplerince gözaltına alınan havuz görevlisi B.D'nin işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, B.D'nin salıverilmesine yönelik itiraz dilekçesi sundu.

        İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, yurt dışında olduğu belirlenen site yöneticisi M.G. hakkında da gözaltı kararı bulunuyor.

        - Olay

        Zafer Sitesi'nde A.T'nin, oğluna göz kulak olmak için havuza geçmeye çalıştığı sırada "kılık kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle" havuz görevlisi tarafından engellendiği iddiası üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, site yöneticisi M.G. ve havuz görevlisi B.D. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden B.D. yakalanmış, M.G'nin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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