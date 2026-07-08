Mersin'de trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü
Mersin'in Mut ilçesinde kiraz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü kaldırıldığı Hastanede öldü.
Giriş: 08.07.2026 - 13:24 Güncelleme:
Mersin'in Mut ilçesinde kiraz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü kaldırıldığı Hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde, kullandığı 80 AFS 099 plakalı kiraz yüklü kamyonun Geçimli Mahallesi'nde devrilmesi sonucu yaralanan sürücü Emre Bozdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bozdoğan'ın cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi.
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