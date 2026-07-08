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        Mersin'de trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü

        Mersin'in Mut ilçesinde kiraz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü kaldırıldığı Hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Mersin'de trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü

        Mersin'in Mut ilçesinde kiraz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü kaldırıldığı Hastanede öldü.

        Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde, kullandığı 80 AFS 099 plakalı kiraz yüklü kamyonun Geçimli Mahallesi'nde devrilmesi sonucu yaralanan sürücü Emre Bozdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Bozdoğan'ın cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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