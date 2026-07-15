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        Mersin'de trafikte ters yönde araç kullanan sürücüye para cezası verildi

        Mersin'de trafikte ters yönde araç kullanan sürücüye 21 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 00:57 Güncelleme:
        Mersin'de trafikte ters yönde araç kullanan sürücüye para cezası verildi

        Mersin'de trafikte ters yönde araç kullanan sürücüye 21 bin lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında bir hafif ticari aracın 34. Cadde'de ters yönde ilerlediğine yönelik görüntülerin paylaşımların yapılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında, aracını trafikte ters yönde kullanan sürücünün M.K. olduğu belirlendi.

        Trafik kurallarını ihlal eden sürücüye 21 bin lira ceza verildi.

        Sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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