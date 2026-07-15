Mersin'de trafikte ters yönde araç kullanan sürücüye para cezası verildi
Mersin'de trafikte ters yönde araç kullanan sürücüye 21 bin lira ceza uygulandı.
Mersin'de trafikte ters yönde araç kullanan sürücüye 21 bin lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında bir hafif ticari aracın 34. Cadde'de ters yönde ilerlediğine yönelik görüntülerin paylaşımların yapılması üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, aracını trafikte ters yönde kullanan sürücünün M.K. olduğu belirlendi.
Trafik kurallarını ihlal eden sürücüye 21 bin lira ceza verildi.
Sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
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