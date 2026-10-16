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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 20:18 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyon kapsamında A.Ç, O.B, A.S. ve O.Ç. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 1802 sentetik ecza hapı, 457 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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