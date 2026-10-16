Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 1802 sentetik ecza hapı, 457 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

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