Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde 52,70 gram kokain, 44,7 gram sentetik uyuşturucu, 4,75 gram esrar ve 2 sentetik ecza ele geçirildi.

Merkez Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen operasyonda şüpheliler A.G, S.A, G.Y, K.T. ve G.A.A. gözaltına alındı.

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