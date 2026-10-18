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        Mersin'deki fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 09:05 Güncelleme:
        Mersin'deki fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince dün fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 2 iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki ifadeleri tamamlandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alınmış, 10 mağdur kadının da ifadesine başvurulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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