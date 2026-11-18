Mersin'deki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Çamtepe Mahallesi'nde dün, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaralananlardan Pınar Oruç (42) tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Yaralı Ö.E'nin ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Tarsus ilçesinde Ö.E. idaresindeki otomobil, B.K. yönetimindeki kamyonetle çarpışmış, kazada Ö.E. ile Pınar Oruç yaralanmış, otomobildeki Ayfer Evran (46) olay yerinde yaşamını yitirmişti.
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