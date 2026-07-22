Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 42 zanlıdan 27'si tutuklandı

Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 27'si tutuklandı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 zanlıdan 5'i ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.



Gözaltındaki 37 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 27'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Adresinde bulunamayan 10 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıldan bu yana haklarında en az 3 kez "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılan 52 şüpheliye yönelik 22 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 42 zanlı yakalanmış, operasyonda 31 sentetik ecza hapı, 25 gram sentetik uyuşturucu ve 1 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirilmişti.







