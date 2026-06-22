Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mut Bilim ve Sanat Merkezi'nde "Doğa Müzesi" açıldı

        Mut Bilim ve Sanat Merkezi'nde "Doğa Müzesi" açıldı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mut Bilim ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan "Doğa Müzesi" ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 17:31 Güncelleme:
        Mut Bilim ve Sanat Merkezi'nde "Doğa Müzesi" açıldı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mut Bilim ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan "Doğa Müzesi" ziyarete açıldı.

        Deveci Mahallesi'ndeki merkezde oluşturulan müzenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Törende konuşan Merkez Müdürü Hilal Tuncer, müzedeki koleksiyonun, geçmiş ve gelecek ile bilim ve doğayı buluşturduğunu söyledi.


        Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Ayas da doğa müzelerinin, genç kuşakların biyolojik çeşitliliği tanıması açısından önem taşıdığını belirtti.

        Megalodon köpek balığına ait dişin müze koleksiyonunda yer aldığını dile getiren Ayas, "Megalodon dişi her müzede bulunmaz. Bu dişe Mersin Üniversitesi Deniz Canlıları Müzesi olarak katalog numarası verdik. Fakültemizde değil Mut'ta sergilenmesinin daha doğru olacağını düşündük." dedi.

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesen Kaymakam Osman Çelikkol ve katılımcılar, müzedeki eserleri inceledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım

        Benzer Haberler

        Mersin'de hastane çalışanları "Birlikte Daha Güçlüyüz" etkinliğinde buluştu
        Mersin'de hastane çalışanları "Birlikte Daha Güçlüyüz" etkinliğinde buluştu
        Mut'ta Doğa Müzesi açıldı
        Mut'ta Doğa Müzesi açıldı
        Mersin'de sağlık çalışanları motivasyon etkinliğinde buluştu
        Mersin'de sağlık çalışanları motivasyon etkinliğinde buluştu
        Mersin'de bir kadının haşema ile havuza alınmadığı iddiasına tutuklama
        Mersin'de bir kadının haşema ile havuza alınmadığı iddiasına tutuklama
        DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2
        DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2
        Mersin'de "tesettürlü kadını havuza almadığı" iddia edilen görevli tutuklan...
        Mersin'de "tesettürlü kadını havuza almadığı" iddia edilen görevli tutuklan...