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        Mut Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

        Mersin'de Mut Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Mut Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

        Mersin'de Mut Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

        Kurum binasında gerçekleşen açılışa, Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.

        Mut Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Doğukan Bingül'ün konuşmasının ardından protokol üyelerince serginin açılışı yapıldı.


        Katılımcılar, el sanatları ve engelli bireylerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

        Sergide şiir dinletisi ve çeşitli gösteriler de yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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