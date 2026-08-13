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        Mut ilçesinde üretilen balın sağımı başladı

        Mersin'in Mut ilçesinde üretilen bal hasat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Mut ilçesinde üretilen balın sağımı başladı

        Mersin'in Mut ilçesinde üretilen bal hasat edildi.

        Kınalıtaş ve Ballı mahallelerinde Toros Dağları'nın yaklaşık 1700 metre rakımında üretim yapan arıcıların hasat mesaisi başladı.

        Kovanlardaki peteği çıkaran arıcılar, temizliğin ardından organik balı sağım makinesinden geçirdi.

        Arıcı Özkan Öz, gazetecilere, bu yıl yağışların etkili olması dolayısıyla bal veriminden umutlu olduklarını söyledi.

        Kovanlarını, Toros Dağları'nın zengin floraya sahip eteklerine koyduklarını dile getiren Öz, balın yanı sıra polen, propolis, arı sütü ve ana arı üretimi de yaptıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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