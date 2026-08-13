Mut ilçesinde üretilen balın sağımı başladı
Mersin'in Mut ilçesinde üretilen bal hasat edildi.
Mersin'in Mut ilçesinde üretilen bal hasat edildi.
Kınalıtaş ve Ballı mahallelerinde Toros Dağları'nın yaklaşık 1700 metre rakımında üretim yapan arıcıların hasat mesaisi başladı.
Kovanlardaki peteği çıkaran arıcılar, temizliğin ardından organik balı sağım makinesinden geçirdi.
Arıcı Özkan Öz, gazetecilere, bu yıl yağışların etkili olması dolayısıyla bal veriminden umutlu olduklarını söyledi.
Kovanlarını, Toros Dağları'nın zengin floraya sahip eteklerine koyduklarını dile getiren Öz, balın yanı sıra polen, propolis, arı sütü ve ana arı üretimi de yaptıklarını dile getirdi.
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