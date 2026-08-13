Mut ilçesinde üretilen balın sağımı başladı

Kovanlarını, Toros Dağları'nın zengin floraya sahip eteklerine koyduklarını dile getiren Öz, balın yanı sıra polen, propolis, arı sütü ve ana arı üretimi de yaptıklarını dile getirdi.

Arıcı Özkan Öz, gazetecilere, bu yıl yağışların etkili olması dolayısıyla bal veriminden umutlu olduklarını söyledi.

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