Mersin'in Mut ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü. Aşağıköselerli Mahallesi'nde zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz ve 3 su tankı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

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