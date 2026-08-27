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        Mut'ta hasar gören köprüde tadilat yapılıyor

        Mersin'in Mut ilçesinde bir inşaatın temel açma işlemleri sırasında hasar gören köprü tadilat için kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Mut'ta hasar gören köprüde tadilat yapılıyor

        Mersin'in Mut ilçesinde bir inşaatın temel açma işlemleri sırasında hasar gören köprü tadilat için kapatıldı.

        Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir binanın temel açma işlemleri sırasında yolda çökme meydana geldi.

        Çevrede yapılan incelemelerde Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki köprüde hasar tespit edildi.

        Köprüde başlatılan tadilat nedeniyle bölgede ulaşım tek şeritten sağlandı.

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