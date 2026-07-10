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        Silifke Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan meclis üyesi tutuklandı

        Mersin'de Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi çeşitli suçlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li meclis üyesi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 19:31 Güncelleme:
        Silifke Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan meclis üyesi tutuklandı

        Mersin'de Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi çeşitli suçlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li meclis üyesi tutuklandı.

        Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Haziran'da başlatılan soruşturma doğrultusunda Silifke Belediye Meclisinin CHP'li üyesi A.Ş. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Geçmişte Silifke Belediyespor'un başkan yardımcılığını yürüten A.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        A.Ş. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Böylelikle soruşturmada tutuklanan şüphelilerin sayısı 11'e yükseldi.

        Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi çeşitli suçlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da olduğu 10'u tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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