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        Silifke ilçesinde okul müdürleri toplantıda bir araya geldi

        Mersin'in Silifke ilçesinde Okul Müdürleri Kurul Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Silifke ilçesinde okul müdürleri toplantıda bir araya geldi

        Mersin'in Silifke ilçesinde Okul Müdürleri Kurul Toplantısı yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda görüş ve öneriler paylaşıldı.

        Eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, yeni döneme ilişkin planlamalar konuşuldu.

        Toplantıda ilçedeki görev süresi sona eren Kaymakam Abdullah Aslaner, okul ve kurum müdürlerine hitaben veda konuşması yaptı.

        Toplantıya Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, okul müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.

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