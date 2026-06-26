Silifke'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Mersin'in Silifke ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 24 bin 479 öğrenci karne aldı. İlçedeki Mustafa Özcan İlkokulu'nda düzenlenen programa katılan Kaymakam Abdullah Aslaner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu öğrencilere karnelerini verdi. Kaymakam Eroğlu, karnelerini alan öğrencilere iyi tatiller diledi.

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