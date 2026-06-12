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        Tarsus Üniversitesi adına "Bilim Ormanı" oluşturuldu

        Mersin'de Tarsus Üniversitesi adına oluşturulan "Bilim Ormanı"nda fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Tarsus Üniversitesi adına "Bilim Ormanı" oluşturuldu

        Mersin'de Tarsus Üniversitesi adına oluşturulan "Bilim Ormanı"nda fidan dikildi.

        Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile Tarsus Üniversitesi arasında ağaçlandırma çalışmalarına yönelik hazırlanan protokol kapsamında, Karabucak mevkisinde oluşturulan ormanda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte, bilimsel yayınları ve projeleriyle akademik başarı elde eden öğretim elemanları adına fidan dikildi.

        Programa, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen ile Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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