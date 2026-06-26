Tarsus'ta yemek yediği sırada nefes borusu tıkanan kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde yemek yediği sırada nefes borusu tıkanan bedensel engelli kişi, hastanede yaşamını yitirdi. Girne Mahallesi'nde bedensel engelli O.Ç. ( 43) kahvaltı sırasında yemeğin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. O.Ç'nin nefes alamadığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. O.Ç'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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