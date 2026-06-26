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        Tarsus'ta yemek yediği sırada nefes borusu tıkanan kişi öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yemek yediği sırada nefes borusu tıkanan bedensel engelli kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 08:48 Güncelleme:
        Tarsus'ta yemek yediği sırada nefes borusu tıkanan kişi öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yemek yediği sırada nefes borusu tıkanan bedensel engelli kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

        Girne Mahallesi'nde bedensel engelli O.Ç. ( 43) kahvaltı sırasında yemeğin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı.

        O.Ç'nin nefes alamadığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        O.Ç'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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