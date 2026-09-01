2026 Formula Kite Avrupa Şampiyonası

Şampiyona süresince ulaşım, güvenlik, sağlık ve çevre başta olmak üzere alınacak tedbirler ile kurumların görev ve sorumlulukları görüşüldü.

Toplantıda, şampiyona kapsamında yürütülen hazırlıklar ele alındı, organizasyonun güvenli ve başarılı şekilde gerçekleştirilmesi için kurumlar arasında sağlanacak koordinasyon değerlendirildi.

Ula Kaymakamı Murat Ekinci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurumların yetkilileri ile Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner katıldı.

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