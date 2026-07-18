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        23. Gümüşlük Müzik Festivali, Peradi Ensemble ve Sista Sound konserleriyle başladı

        23. Gümüşlük Müzik Festivali, kadın müzisyenlerden oluşan Peradi Ensemble ve Sista Sound konserleriyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 00:06 Güncelleme:
        23. Gümüşlük Müzik Festivali, Peradi Ensemble ve Sista Sound konserleriyle başladı

        23. Gümüşlük Müzik Festivali, kadın müzisyenlerden oluşan Peradi Ensemble ve Sista Sound konserleriyle başladı.

        Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen festival, bir kez daha kapılarını sanatseverlere açtı.

        Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından organize edilen festivalin sanat yönetmenliğini piyanist Eren Levendoğlu, sanat danışmanlığını ise piyanist Gülsin Onay üstleniyor.

        Festivalin açılışı öncesinde, geçen yıl ilk kez düzenlenen ve bu yıl da "Son çivi, ilk nota" mottosuyla gerçekleştirilen panayır etkinliği Bodrumluları bir araya getirdi. Yerel üreticilerin stantlarının yer aldığı panayırda el yapımı ürünler, doğal ve organik gıdalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Etkinlik kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluşları çevre bilincine yönelik çalışmalar yaptı. MisGibi1Bodrum oluşumu çocukların geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladığı çevreci panoları sergilerken, Ecolegacy Mediterranean Derneği Green Rangers ve Başak Sözer koordinasyonunda kumsal ve su altı temizliği yaptı. Sözer, ayrıca çocuklara yönelik deniz ekosistemi temalı bir atölye çalışması düzenledi.

        Festivalin açılış konserinde, Türkiye'nin ilk kadın müzik kolektifi Sista Sound'un özel kürasyonuyla hazırlanan program kapsamında Peradi Ensemble sahne aldı. Topluluk, Anadolu, Balkanlar, Kafkasya ve farklı coğrafyalardan halk ezgilerini yaklaşık 25 farklı dilde seslendirdi.

        Günün kapanışında ise Sista Sound üyeleri Özge Ürer, Aslı Açıkel (Sista Aloha), Elçin Orçun ve Nergis Fırtına'nın konuk vokaller eşliğinde hazırladığı DJ performansları izleyicilerden ilgi gördü.

        6 Eylül'de sona erecek festival, 21 Temmuz'da "Suda" sahnesinde gerçekleştirilecek Mehmet Polat Quartet konseriyle devam edecek.



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