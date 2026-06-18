Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri AK Parti Muğla Milletvekili Mete'den "eğitimde siyasi polemik" tepkisi

        AK Parti Muğla Milletvekili Mete'den "eğitimde siyasi polemik" tepkisi

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan'ın Marmaris'teki eğitim kurumlarına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 18:07 Güncelleme:
        AK Parti Muğla Milletvekili Mete'den "eğitimde siyasi polemik" tepkisi

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan’ın Marmaris’teki eğitim kurumlarına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.


        Çevre Komisyonu Üyesi ve Muğla Milletvekili Kadem Mete, yazılı açıklamada, Marmaris'teki eğitim kurumlarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.


        wAçıklamaların eğitim üzerinden siyasi polemik yaratma amacı taşıdığını ifade eden Mete, şunları kaydetti:


        "Muğla'mızın her köşesinde kalite ve güvenlik çalışmaları planlı ve kararlı bir şekilde sürdürülmektedir. İl genelinde 24 eğitim yatırımı devam ederken, 26 okul binasında güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Deprem performans analizleri sonucunda 19 binanın yıkımına karar verilmiş, bu okulların yerine modern eğitim kurumlarının yapımı 2026 yılı yatırım programına alınmıştır."


        Marmaris'te yapımı devam eden 32 derslikli Evren Paşa İlkokulu'nun fiziki gerçekleşme oranının yüzde 42 seviyesinde olduğunu bildiren Mete, son iki yıl içinde Muğla genelinde 21 okulun yıkılarak yerine yenilerinin eğitime kazandırıldığını vurguladı.


        Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirten Mete, "Eğitim, herkesin ortak sorumluluğudur. Bu alanda siyasi polemik yerine yapıcı bir yaklaşım sergilenmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Muriqi F.Bahçe için geliyor!
        Muriqi F.Bahçe için geliyor!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Testleri pozif çıktı
        Testleri pozif çıktı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        70 milyon liralık ceza
        70 milyon liralık ceza
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!

        Benzer Haberler

        Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
        Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
        Marmaris'te yıldırım kaynaklı orman yangını
        Marmaris'te yıldırım kaynaklı orman yangını
        Bodrum'da gençlik seferberliği: "3 bin öğrenci yaz okulunda buluştu"
        Bodrum'da gençlik seferberliği: "3 bin öğrenci yaz okulunda buluştu"
        Boşanma aşamasındaki eşini bacaklarından vuran sanık: İçeride ne oldu, hatı...
        Boşanma aşamasındaki eşini bacaklarından vuran sanık: İçeride ne oldu, hatı...
        Datça'da öğretmenlere orman yangını eğitimi
        Datça'da öğretmenlere orman yangını eğitimi
        Datça'da uyuşturucuyla mücadele ve işaret dili alanında farkındalık çalışma...
        Datça'da uyuşturucuyla mücadele ve işaret dili alanında farkındalık çalışma...