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        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Akçapınar'da 3. Geleneksel Leylek Panayırı 31 Temmuz'da başlayacak

        Akçapınar'da 3. Geleneksel Leylek Panayırı 31 Temmuz'da başlayacak

        Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Geleneksel Leylek Panayırı, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 10:49 Güncelleme:
        Akçapınar'da 3. Geleneksel Leylek Panayırı 31 Temmuz'da başlayacak

        Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Geleneksel Leylek Panayırı, 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Doğal güzellikleri, leylekleri ve yöresel kültürüyle öne çıkan Akçapınar Mahallesi'nde gerçekleştirilecek panayırda, üç gün boyunca yöresel ürünlerin yanı sıra çeşitli lezzetler, alışveriş stantları ve eğlence programları yer alacak.

        Etkinlik kapsamında yöresel ürün stantlarının yanı sıra çağ kebabı, Hatay künefesi ve Maraş dondurması gibi farklı lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Tekstil ve takı stantlarında da alışveriş imkanı sağlanacak.

        Panayırda çocuklar için şişme oyun grupları ve palyaço gösterileri düzenlenirken, halk oyunları ekipleri ile canlı müzik performansları da gerçekleştirilecek




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