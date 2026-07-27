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        "Aroya" kruvaziyeriyle Marmaris'e 2 bin 540 turist geldi

        Malta bayraklı "Aroya" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine 2 bin 540 turist getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 10:59 Güncelleme:
        "Aroya" kruvaziyeriyle Marmaris'e 2 bin 540 turist geldi

        Malta bayraklı "Aroya" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine 2 bin 540 turist getirdi.

        İstanbul'dan turuna başlayan 335 metrelik yolcu gemisi, sabah saatlerinde Marmaris'e ulaştı.

        Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, 2 bin 540 yolcu ile 1119 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezerek tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Yolculardan bazıları ise cip safarisi ile Dalyan turuna katıldı.

        "Aroya", Marmaris'in ardından Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Bodrum'a hareket edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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