"Aroya" kruvaziyeriyle Marmaris'e 2 bin 540 turist geldi
Malta bayraklı "Aroya" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine 2 bin 540 turist getirdi.
Malta bayraklı "Aroya" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine 2 bin 540 turist getirdi.
İstanbul'dan turuna başlayan 335 metrelik yolcu gemisi, sabah saatlerinde Marmaris'e ulaştı.
Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, 2 bin 540 yolcu ile 1119 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezerek tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Yolculardan bazıları ise cip safarisi ile Dalyan turuna katıldı.
"Aroya", Marmaris'in ardından Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Bodrum'a hareket edecek.
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